Ana María Aldón estalla ante los rumores que la relacionan con un hombre: "Voy a tomar medidas"

El pasado jueves estallaba la bomba en el plató de ‘Sálvame’. A los oídos de Jorge Javier Vázquez había llegado que Ana María Aldón no solo tenía una “nueva ilusión”, sino que se estaba hablando de que se trataba de un amante.

“Se van a tomar medidas. Yo tengo tristeza, porque él no pertenece a este mundo (..) Es una familia con clase, unida, con hijos y maravillosa… Que se tengan que ver salpicados por cuatro sinvergüenzas que quieren inventar algo es muy injusto”, agregaba Ana María Aldón.

“Es muy injusto que yo no pueda tener una vida normal porque se puedan inventar algo como esto. Algo que hace tanto daño a otra familia. Esto no es justo y no debería estar permitido”, declaraba la colaboradora de Telecinco.