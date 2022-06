¿Abandonó Ortega Cano El Rocío por la portada de Ana María Aldón? Gloria Camila responde

"Evidentemente, yo soy muy sincera. Yo tengo una opinión de las cosas que muchas veces la he dado. Pero me han dado una educación y unos valores por los que no me gusta entrar en polémicas. Nunca he faltado el respeto a nadie. Por respeto a mi padre, y por no generar más polémica prefiero responder con toda la educación del mundo", zanja la tertuliana.