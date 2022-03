Rocío Flores se estrena como colaboradora en 'Ya son las ocho' . La hija de Rocío Carrasco ha escuchado en primicia la nueva versión de 'No tengas miedo', el primer single de Marta Riesco. Inesperadamente, la tertuliana ha asegurado que el tema le gustaba.

"Muy bien la verdad, siendo honesta está muy bien la canción. Me gusta mucho la letra. La verdad es que canta bien", ha opinado. "Ahora que la has escuchado ¿La bailarías?", ha querido saber Adriana Dorronsoro. "Sí, sí, la verdad que te puede dar subidón, además yo no tengo miedo a nada así que. Que aproveche la oportunidad y que le vaya muy bien", le ha deseado a la novia de su padre.