Ana María Aldón se escapa a Sanlúcar de Barrameda sin Ortega Cano

Las imágenes hablan por sí solas y las fuentes de Ángela Portero lo confirman. Ana María Aldón ha aprovechado el final del curso escolar para marcharse a su tierra sin su marido , con quién sigue manteniendo una buena relación más allá de que no quieren hablar con los medios de comunicación.

Tras ver a Ortega Cano pedir públicamente que se terminara la guerra mediática entre su mujer y su hija , hemos visto al torero enfadarse con la prensa y pedir que le dejen en paz. Ortega Cano no quiere más polémicas y ha sido captado de compras y paseando tranquilamente con su hijo pequeño y su esposa en una zona comercial de Madrid.

Sin embargo, parece que no se le volverá a ver juntos en unos días porque según Ángela Portero, Ana María se habría marchado a Sanlúcar de Barrameda para estar unos días con su familia y el torero no habría viajado con ella. Sin embargo, sus informaciones aseguran que el matrimonio sigue tan bien cómo siempre y que es ella la que se encuentra mal anímicamente por las críticas “Las criticas le están haciendo mella, ella psicológicamente no está muy fuerte y piden que se rebaje el tono contra ella”.