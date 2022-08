La noche más dramática de William Levy en Marbella: el actor acaba en comisaría

El hombre del momento, el actor de la telenovela que ha enganchado a medio mundo está disfrutando de unos días en la Costa del Sol. William Levy ha pasado unos días en Marbella y, aunque asegura que le “encanta” la ciudad malagueña, ha vivido un momento que no podrá olvidar.

“Mi sorpresa es que no va a coger el vuelo privado, que se dirige a la comisaría, descargas las maletas y está alrededor de tres horas. Me dicen que la policía le protege de cara a que los fans no le acosen en el aeropuerto”, explicaba Jordi.