Alba Carrillo estalla por la relación de Santi Burgoa y Vanesa Romero: “Para ti el mojón”

Alba Carrillo, sober el presentador: “Cuando lo de Canales me llamó que se tiraba por la ventana”

“No me ha dejado tener pareja durante todo este año porque se volvía loco y se tiraba por la ventana y ahora esto…”, Alba Carrilo ha intentado morderse la lengua, pero no lo ha conseguido. Ha asegurado alegrarse por su amigo Santi Burgoa y porque por fin se le ha quitado de encima, pero se ha mostrado muy enfadada por el comportamiento del presentador.

Antes de entrar en materia y contarnos como estaba viendo el nuevo romance que han anunciado las revistas entre Santi Burgoa y la actriz Vanesa Romero, a Alba se le ha ido un poquito la pinza y ha lanzado una pregunta al aire “¿Se ha hecho un Canales, Santi Burgoa? Ring…”.

Tras ver las imágenes del presentador junto a la actriz Vanesa Romero, Alba ha sido tan clara como siempre ha explicado que se alegraba mucho por él, pero por ella no tanto. La colaboradora está molesta con su expareja porque eran amigos y sabiendo que trabaja en televisión le podía haber avisado de la noticia “No me ha contado nada, sabiendo dónde trabajo, desde ayer no me coje el teléfono…”.

Joaquín Prat no ha entendido que Alba dijera algo así y la colaboradora ha pisado el acelerador “No puedes estar calentándome la oreja y llorándome a mí y a mi padre hasta hace cuatro días” y es que parece que la relación entre ellos era muy estrecha y Burgoa seguía muy interesado en retomar su relación sentimental “Cuando lo de Canales me llamó que se iba a tirar por la ventana… No me ha dejado tener pareja durante todo este año porque se volvía loco y se tiraba por la ventana y ahora esto…”.

A Alba le extraña muchísimo que el presentador este con alguien famoso porque él y su familia siempre han querido estar fuera de este mundo “Él y su familia que me lo han hecho pasar de kilo… Es todo muy raro”.