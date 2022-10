Alba Carrillo tiene pruebas de que Santi Burgoa la engañaba con otra: "Sabe cómo eran mis relaciones sexuales"

En este punto y con Alba muy extrañada de que Santi se haya dejado ver en compañía de una persona famosa ya que siempre ha huido de la prensa del corazón, la colaboradora se marchó a su casa sin tener noticias del presentador. “Lo estoy pasando súper mal me ha salido una calentura y estoy fatal de la tripa”, ha asegurado Alba antes de contarnos que cuando estaba tranquilamente merendando con su hijo, le llegó un Whatsapp de una mujer con la que tenía un amigo en común y que le pedía hablar con ella “Es una chica que me cuenta que ha estado con él mientras que él estaba conmigo… Me empieza a dar una serie de datos que no dejan lugar a dudas, me manda informaciones que coinciden con cosas que solo yo he vivido… Me empieza a contar mi vida entera, cosas personales, detalles íntimos… Le había hablado hasta de mis relaciones sexuales con él… Me pongo súper triste, para mí era mi familia…”.