El abogado de la familia de Juana Canal duda de la confesión de Jesús: “Lo normal es descuartizar a tu pareja y enterrarla cuando la encuentras sin vida”

El letrado de la familia de Juana Canal asegura no tener todavía notificación oficial de las autoridades sobre la localización de los restos mortales de Juana ni de la declaración del detenido, pero sí ha ironizado con la que él asegura que fue su actuación “Al encontrar a tu familiar fallecido lo normal es descuartizar a tu pareja y enterrarla ”.

Tiene la sensación de que va a ser muy complicado establecer si se trata de un homicidio o un asesinato y que la familia no lo está pasando bien “Ahora mismo no están bien, están abatidos… No les ha pillado por sorpresa, habíamos barajados esta posibilidad, teníamos claro que Juana había fallecido en Madrid y su cuerpo había sido a Ávila”.