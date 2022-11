Recientemente, la colaboradora se sentó en el plató del ' Deluxe ' para someterse al famoso polígrafo de Conchita y fue a partir de ahí donde toda esta historia estalla por completo. Entre comentarios y programas de 'Sálvame' diarios, sale a la luz que colaboradores han tenido miedo de Belén en algún momento, algo que no le ha gustado nada y le ha llevado a tomar una decisión: darle al botón de bloqueo .

¿Qué piensa la Carrillo de todo esto? ¡No te pierdas este maravilloso episodio de 'No me tires del Carillo'! Alba ha hablado alto y claro sobre toda esta situación y se ha posicionado... ¡Dale al play!