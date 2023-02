Sergio Mengual, uno de los ‘tiktoker’ que vivió en directo la agresión a Simona: “Me pidió que no escribiera nada al respeto en redes”

El joven ha explicado en qué consiste su directo “Nosotros en TikTok metemos a gente que no conocemos y hacemos un show de quién te gusta más…”. En esta ocasión, Simona no sabía qué chico el gustaba más y él decidió ayudarle un poquito en la elección “Le enseño una foto de mi torso para vacilar un poquito y sale una voz de fondo que empieza a insultarme, súper agresivo . Yo le digo que se asome para que le pueda decir que era un show, ella le dice ‘Asómate, cariño’ y es cuando la agrede” .

Mengual asegura que él no quería finalizar el directo porque temía que la cosa fuera a mayores y que Simona recibiera más agresiones “ Estuve hasta las 5 de la mañana vigilando su directo y viendo que no la pasara nada ”.

También ha explicado que la joven le escribió de forma privada para pedirle que el asunto no trascendiera “Me pidió que no dijera nada y no escribiera nada en redes para no darle bombo”.