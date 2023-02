Joaquín Prat se emociona en ‘Ya es mediodía’: ‘’A veces nos olvidamos de verbalizar ese agradecimiento’’

‘’Voy a ser breve ya que quería aprovechar el día de hoy para compartir una pequeña historia personal con ustedes. El vuelo de hoy es muy especial para dos personas que van en este vuelo, pero aún lo es más para mí. Estas dos personas que van sentadas delante del avión son mis padres. Hoy es el primer día que vuelan conmigo como piloto y para mi no hay palabras para poder describir la satisfacción e ilusión que eso me hace sentir’’, así de agradecido comenzaba el piloto a relatar su historia.

‘’La verdad que no ha sido un camino fácil, ha sido intenso con muchas emociones por medio. Pero, sin duda ha merecido la pena, y no lo cambiaría por nada en este mundo. Solo quería aprovechar esta ocasión para agradecérselo públicamente delante de todos ustedes, ya que estoy seguro de que sin ellos a mi lado esto no habría sido posible (…) Gracias por todo, mamá y papá ¡Us estimo!’’, se despedía el piloto de todos los pasajeros dirigiéndose de manera especial a sus padres.