Joaquín Prat, anonadado ante las cacas humanas encontradas en un ascensor: “Esto empieza a oler mal”

Un divertido vídeo sobre una conversación de una madre y una hija se ha convertido en viral. No suele ser muy habitual subirte en el ascensor de tu casa a las 15:00 horas y descubrir que algún animal o persona ha hecho pis y caca en el mismo.

Noelia , la mujer que se encontró la olorosa sorpresa en el ascensor de su casa, ha conectado en directo con Joaquín Prat en ‘Ya es mediodía’ y denunciar lo que era “ una señora mierda ”. Sin embargo, lo que pensábamos que era una deposición animal, ya no esta tan claro.

“ No sabemos si es de animal o de ser humano ”, ha asegurado Noelia dejando a Joaquín Prat ojiplático ante la posibilidad de que alguien sea capaz de tal guarrada. Prat ha querido saber si existe algún sospechoso o se pudiera tratar de una travesura de un niño , y la vecina le ha explicado que también barajan la posibilidad de que haya sido un extraño al bloque .

Creen que no es una deposición animal porque hay cuatro ascensores en el bloque y “En ese ascensor no hay ningún animal tan grande para poder hacer esa deposición”. Todavía no lo han tratado en la reunión de vecinos, pero la noticia se ha convertido en un vídeo viral muy divertido.