La familia de las gemelas de Sallent se rompe en un improvisado homenaje: “Han caído del dolor”

Rotos de dolor, han caído al suelo de rodillas mientras que oraban y colocaban un marco de fotos con imágenes de las dos gemelas. Un sentido homenaje al que se han unido amigos y vecinos que no encuentran explicación a lo sucedido.

Cada vez son más los testimonios que aseguran que las niñas eran víctimas de acoso escolar, algo de lo que no tenía constancia el centro educativo, pero de lo que ha dado testimonio un monitor del comedor del centro. Aseguran que el acento de las pequeñas y el deseo de la niña fallecida de que la llamaran Iván, era motivo constantes burlas por parte de los compañeros.

Parece existir unanimidad en que la familia no atravesaba un buen momento económico, pero que era una familia muy unida y que no tenían ningún problema entre ellos. De hecho, el testimonio de una amiga de las niñas asegura que “Es una familia ejemplar, no hay nada malo que decir de ellos”.