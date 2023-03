El hermano de Dani Alves reacciona a la petición de divorcio de Joana Sanz: “Te aplastará...”

"Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mí en mil pedazos... cierro una etapa de mi vida que comenzó el 18 de mayo de 2015", sentenciaba Joana Sanz en su diario sobre el que fuese su marido Dani Alves. Además, la modelo comenta sobre el futbolista: "Lo amo y lo amaré siempre, quien diga que el amor se olvida se está autoengañando. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más yo a mí misma"...