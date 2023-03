El ataque de risa de Alba Carrillo ante el amor de Santi Burgoa y Vanesa Romero: “Me muero, por favor”

Respecto a sus planes de futuro, el presentador aseguraba que no cierran las puertas a nada aunque por ahora prefieren ir paso a paso y disfrutar el momento “Disfrutando el momento, pero no descartamos nada… El Día del Padre es muy pronto, no nos da tiemp o”. Eso sí, cuando le han preguntado por Alba Carrillo, ha sido claro y directo “ Gracias, de verdad, gracias ”.

“Me muero por favor”, ha asegurado una Alba Carrillo que lloraba de la risa ante la actuación del que fuera su novio. “Somos súper discretos, no queremos hablar de nada… Me sorprende mucho porque no es la persona que yo conocí, pero después de conocer a la amante y todo… Es un papelón, pero me parece muy bien”, ha explicado Alba que no reconoce al hombre que con ella era una gran profesional que no quería nada con la prensa del corazón “Se supone que él era un periodista serio, que no quería mezclarse con la farándula y ahora está ahí expuesto y dice “¿Queréis algo más?”.