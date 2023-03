Alaska "se alegra" por Ana Obregón y exige: "Hay que legislar la gestación subrogada"

Acerca de tener un hijo a los 68 años, Alaska confiesa que ella misma ha decidido no ser madre por muchas razones, entre ellas, la edad. "Por las edades, lo que te gusta en la vida, lo que quieres poner a disposición de otros...", enumeró entre sus razones para no maternar. Pero según nos ha dicho, respeta que cada uno elija libremente lo que quiere en su vida y admite que, justamente por no haberse visto en la situación, no cree que sea "la persona adecuada para hablar".