No se dio cuenta de que él era el protagonista de esta historia hasta que los policías se personaron en la azotea. “Yo estaba hablando por teléfono y de repente escucho: ‘Caballero, no se vaya a tirar’. Veo a ocho policías rodeándome por detrás ”, ha explicado. Además, escuchó a uno de los agentes decir: “El supuesto suicida está bebiendo alcohol ahora mismo”.

Tras escuchar todo esto, intentó explicar que todo había sido un malentendido y que él no pretendía tirarse. “Yo creo que cuando me vieron dónde estaba y la cara de alucinación que tenía, vieron que no estaba haciendo nada. Me preguntaron que cuánto tiempo llevaba en la terraza y me pidieron que la desalojara”, ha explicado.