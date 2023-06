Ismael Rodrigo entra desnudo en el directo de ‘Ya es mediodía’: “Hace calor y poner el aire acondicionado no es ecológico”

Además, nos ha explicado que el A rt. 14 de la Constitución establece la no discriminación por cuestión de género , y que esto estaría por encima de cualquier tipo de ordenanza. Verónica Dulanto, ha tenido la sensación de que Ismael no llevaba puesta ninguna prenda de ropa y le ha preguntado “¿Estás desnudo?” .

El presidente de la Federación española de naturismo ha corregido a Dulanto y le ha explicado que la desnudez no está reñida con el horario infantil “no hay una limitación en este aspecto, no se pueden poner temas sexuales, pero la desnudez no tiene nada que ver con la sexualidad ”. además, ha recalcado la importancia de que los niños vean la desnudez como algo natural “ les estás haciendo ver que hay algo malo en la desnudez o que solo existen pechos perfectos”.

Polonia Castellanos, de Abogados Cristianos, ha mostrado una postura completamente opuesta a la de Ismael “Es un retroceso porque en Francia, el país por referencia del topless, ya no lo hacen porque no saben quién las va a grabar y subir a una red social”. Y ha querido reivindicar sus derechos “Yo tengo mi derecho a no ver a gente semidesnuda, el derecho de los demás acaba dónde empieza al mío… Los pechos femeninos tienen un contenido sexual, no es lo mismo y no conlleva la misma sanción si alguien toca el pecho a una mujer que si se lo toca a un hombre… Yo no quiero que mis hijas encuentren por la calle a mujeres en ‘topless’”.