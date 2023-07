En exclusiva | Los audios que demuestran el modus operandi del hijo de Mar Flores y su socio

“Tenemos 2.750 coches delante para el proceso de matrícula, estamos en el proceso de matriculación, cuando tengamos las placas y yo me voy a recoger el vehículo y me da igual que sean las doce de la noche, pero yo hoy os veo”, se escucha decir al socio del hijo de Mar Flores para dar largas al comprador de uno de sus vehículos “ Estoy haciendo todo lo más rápido y lo mejor posible, solo puedo decirte eso”.

“Tuve una reunión con él y me ofreció traerme un coche de Rumanía a un buen precio, pero nunca llegó… Trabaja en un concesionario de Puerto Banús, le compré un coche y jamás me lo entregó… me iba a traer un coche de Alemania, pagué 55 euros y jamás lo llegué a ver”… ha detallado Gallego asegurando que el comercial “Lleva estafando 30 años y no va a tener otro modo de vida que no sea estafar, estafar”. Sus estafas se produjeron en 2020, momento en el que cree que todavía no tenía relación con Constanzia. “Roberto lleva siendo detenido desde el año 1998 por estafas y usurpación, tiene 60 causas abiertas, entra y sale de la cárcel con mucha facilidad”.