Paz Padilla estalla ante el cese del 'chiringuito' de su hermano en Barbate: "Haces crecer un negocio y después le das la licencia a otro"

Paz Padilla ha utilizado sus redes sociales para denunciar la situación que atraviesa su hermano al haberse quedado sin el chiringuito que regentaba desde hace once años en la playa de Barbate . Unas circunstancias que, según la gaditana, habrían tenido lugar de la manera más injusta.

"Quiero comentaros una cosa porque me estáis preguntando que qué pasa con el chiringuito de mi hermano, qué pasa con 'El Trompeta'. Quiero deciros que este año no está ' El Trompeta Beach' ni va a estar porque ha salido hoy a quién se ha otorgado la licencia del kiosco/bar ", comenzaba explicando.

" Se lo ha llevado uno, que no sabemos de dónde es, que ha apostado por el kiosco/bar de mi hermano la sorprendente cifra de 93 mil euros. ¿Tú me quieres decir a mí a cuánto tiene que vender la cerveza y los polos para pagar solo de alquiler 93 mil euros? ¿Qué está pasando, por qué el ayuntamiento permite eso? ¿De dónde viene ese dinero?", terminaba la humorista.

'Ya es mediodía' ha querido contar con la versión del Ayuntamiento de Barbate y ha hablado en directo con Juan Miguel Muñoz, teniente alcalde de la localidad gaditana: "Creo que la que no tiene la información correcta es Paz Padilla y sus declaraciones han sido poco acertadas. Unas 20 personas han pujado por este chiringuito y de los 20 licitadores, hay 14 ofertas por encima de la de su hermano. Entiendo que no es agradable que le quiten el chiringuito después de once años, pero esto es así", ha contado dando una versión muy distinta a la de Paz Padilla.