La vuelta al cole más cara de la historia: estos son los mejores trucos para ahorrar gastos

Según los cálculos, de media una familia podría llegar a gastarse unos 600€ por niño . Entre estos gastos, algo más detallado se encontrarían; unos 180€ de libros, 125€ de uniforme, 95€ de material escolar, 115€ de comedor y unos 80€ por el transporte. Teniendo en cuenta estos importes, no es raro que cada vez más las familias se aprieten el cinturón e intenten buscar fórmulas para ahorrar y que estos gastos de la vuelta al cole, no sean tan altos.

Lo primero, sería ver y comprobar lo que tenemos del año pasado y qué se puede reutilizar y que no. Para esto lo suyo es rebuscar por toda la casa, en busca de esos bolígrafos que aún sirve o ese cuaderno que apenas se utilizó. En segundo lugar, las compras de este material si la realizamos en el mes de junio o julio, la demanda de estos productos aún no es muy grande y podemos encontrar este material más económico. En tercer lugar, las compras de todo lo necesario para la vuelta al cole, la podemos comprar poco a poco, un par de libros un mes, el uniforme en otro mes y ahora justo antes de empezar, el material de último momento. Por último, otro consejo, es no ir con los niños a comprar todo este material, ya que siempre se les ocurrirá algo extra para comprar o pueden ver algo en la tienda que les guste más y al final, este padre o madre acabe comprando más cosas.