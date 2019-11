Imágenes inéditas GH VIP| Antonio David vuelve a hablar de la vida privada de Alba Carrillo

Tras su última salvación, Alba Carrillo se siente cada vez más reforzada dentro de la casa y quiere continuar su camino en el concurso. La concursante tiene claro que Antonio David ya “ha traspasado todas las líneas rojas” y eso que todavía no sabe que el ex de Rocío Carrasco ha vuelto a hablar de su vida privada. “Ella dijo que su ex (Fonsi) la ahogaba económicamente, y a mí me ha pasado lo mismo, por lo que nadie la iba a comprender mejor que yo. Pero ella me puso la cruz desde el principio”, le ha dicho a su confidente, Mila.