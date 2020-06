Abogados Cristianos, contra la Guardia Civil por poner la bandera LGTBI: “¿Por qué no ponemos otra por los niños no nacidos?”

Polonia Castellanos, letrada y presidenta de Abogados Cristianos , ha explicado por qué han puesto esta denuncia. Cree que lo que ha hecho la Guardia Civil “ es ilega l” y que no hay que buscar “más pies al gato”. “Solo pedimos que se cumpla y respete la ley. La Guardia Civil tiene obligación de imparcialidad y neutralidad y no puede poner aquello que no sea oficial”, dice Castellanos.

Tras escuchar esta respuesta, Sonsoles Ónega ha querido saber si es que la bandera LGTBI tiene ideología, pero Castellanos no ha respondido directamente: “Lo que dice el Tribunal Supremo es que no es una bandera oficial, por lo que no puede ondear ni colgar de edificios públicos”. Cuando la presentadora ha repreguntado, la letrada ha insistido en su punto de vista: “Si ponemos esta bandera, ¿por qué no ponemos otra el 25 de marzo, el día que conmemora a los niños no nacidos, por el derecho a vivir?” Y ha añadido: “Entraríamos en una guerra de banderas, símbolos, pancartas,… Como ninguna de ellas nos va a representar a todos, no se puede poner ninguna que no sea oficial”.