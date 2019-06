Agustín Martínez, tras su visita a La Manada: "Contar su vida en la cárcel sería una falta de respeto hacia ellos"

El abogado de La Manada ha vuelto a entrar en 'Ya es mediodía', otra vez, para pedir que se zanje el juicio mediático de los que todavía son sus clientes. "Contar lo que han cenado o comido dentro de la cárcel me parece una falta de respeto para una persona que ha sido condenada. No voy a contar nada de lo que vea en mis visitas ni a alimentar el morbo", ha dicho, con la firme intención de permanecer en silencio al respecto. Sobre el recurso a la sentencia del Tribunal Supremo, sí ha respondido: "Cuando lea la sentencia pensaré si presentamos el recurso al Constitucional o no".