Albert Rivera, en el ascensor de ‘Ya es mediodía’: “Los taxistas están en el siglo pasado”

El líder de ‘Ciudadanos’ ha pasado por el ascensor de ‘YEM’, uno de los lugares más apropiados para tener una conversación corta, pero contundente. Cara a cara con Sonsoles Ónega, ha contestado a cuestiones actuales como la denominada guerra del taxi. Él mismo fue increpado por este gremio en Atocha y aquí está su respuesta: “Yo era uno de los políticos que todavía iban en taxi, pero se me están quitando las ganas. Los taxistas se han quedado en el siglo pasado”.

“ Yo hablaría hasta con el demonio aunque no esté de acuerdo conmigo pero, de momento, Abascal no me ha llamado “bestia tarada” y Torra, sí”.