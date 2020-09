Judith acaba en el hospital cuando le pica el escorpión que había dentro de un bolso que pidió a China

Judith es de Valencia y pidió por Internet un bolso a un distribuidor chino. Pero cuando le llegó se llevó un buen susto: estaba comprobando cómo era por dentro cuando de repente algo le picó. ¡Era un escorpión dorado de Manchuria! “Sentía como si me estuviese quemando, me puse a llorar, no sabía qué hacer”, explica Judith.