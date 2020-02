La carta del hijo de Fran Álvarez: “Espero que, desde donde estés, me des fuerza, papá”

El cuerpo de Fran Álvarez, el primer marido de Belén Esteban, fue hallado sin vida en su casa el pasado 9 de febrero. A la espera de que se conozcan más detalles de la autopsia, se sabe que Fran no sufrió en sus últimos momentos, algo que, dentro del dolor, consuela a la familia. Su hijo de 22 años ha hablado por primera en una carta pública y éstas han sido sus palabras:

"Me da mucha pena que dejaras de luchar"

"Me da mucha pena que dejaras de luchar. Sobre todo, porque tenías a mucha gente preocupada por ti. Espero que, desde donde estés, me des fuerza para seguir y que puedas ver todas las cosas chulas que me están pasando, porque todo esto te lo dedico a ti, papá. Espero que estés orgulloso de mí. Descansa en paz".