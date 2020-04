La Confederación de madres y padres de alumnos piden que no se tenga en cuenta la tercera evaluación: “Sería injusto”

“Somos partidarios de que ningún alumno se quede atrás, creemos que no tienen que pagar las consecuencias de esta pandemia y no se les puede perjudicar en ningún sentido”, ha dicho Leticia y es que piden que no se tenga en cuenta la tercera evaluación ni las tareas en casa porque hay hogares que no disponen de las conexiones suficientes y sería “injusto”.