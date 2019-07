La cuñada de Dana se derrumba ante las informaciones: "Hasta que se demuestre lo contrario seguiré creyendo a mi hermano"

Eva, en directo en ‘Ya es mediodía’, apuntaba que seguirá confiando en su hermano pero ante informaciones como esta se queda “anonadada”. Se debate entre quienes le dicen que no puede creer todo lo que se dice, lo que se publica y lo que le dicen las fuentes de investigación que, asegura, no tienen nada claro.

Pero ha llegado un momento en que Eva no ha podido más y se ha derrumbado: “No sospecho. Ya no es por mi hermano, tengo padres, hermanos y es muy duro. Hasta que se demuestre lo contrario, voy a seguir creyendo en él, quiero que me entendáis”.