Se cumple un mes de la desaparición de un hombre en Manzanares

Jesús María González es el hombre que está en paradero desconocido desde el 19 de junio en Manzanares, Ciudad Real. Tiene 54 años y desde hace un mes su familia no sabe nada de él, además, necesita medicación porque sufre de algunos problemas de salud. El programa 'Ya es mediodía' habla con sus allegados para investigar la desaparición de Jesús.

Hace un mes que la familia de Jesús María le ha perdido la pista y están convencidos de que no se ha ido por cuenta propia: "Creo que se lo han llevado en contra de su voluntad", así ha confirmado su hermano, Miguel González. Según su familia, no se ha ido por voluntad propia porque no tiene motivos y además tiene problemas médicos y necesita medicación.