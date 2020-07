Hablamos con el exjefe de Sergio tras su puesta en libertad: "Hasta que no se aclare el tema no volverá a entrar aquí"

Parecía que podría reincorporarse a su puesto de trabajo pero la persona con la que ha hablado la periodista lo niega: “Que yo sepa no, le he visto, estuvo aquí un día y se fue, entró y salió”. Es más, por el momento su vuelta no se va a producir: "Hasta que no se aclare el tema no volverá a entrar aquí".