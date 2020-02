El hermano de Miguel Carcaño, tras la nueva versión de los hechos: "No sé dónde está el cuerpo de Marta ni lo he sabido nunca"

Primera entrevista a Francisco Javier Delgado tras la nueva versión de Miguel Carcaño

"Lo que dice mi hermano no es más que una fábula", ha dicho Francisco

El caso Marta del Castillo ha dado un giro radical con la nueva versión de los hechos que ha dado Miguel Carcaño. Aunque ya ha dado muchas versiones, la familia le da credibilidad porque involucra de una manera directa a su hermano, Francisco Javier Delgado, en el presunto asesinato y la desaparición del cuerpo de la joven.

Según la nueva teoría, Francisco Javier había pedido una hipoteca aportando documentos falsos y la posibilidad de que esto saliera a la luz fue el móvil de asesinato de Marta: Francisco y Miguel discutieron y Marta, por defender a Miguel, se metió en la pelea. Presuntamente, fue en ese momento cuando Francisco la golpeó en la cabeza con la culata de una pistola.Por primera vez, él mismo ha hablado en televisión.

"Esa versión ya la dio en el año 2013"

A pesar de que la justicia ha pedido que se reabra el caso con él, de nuevo, en el punto de mira, Francisco Javier se ha mostrado tranquilo: “No tengo temor ninguno porque no tengo nada que ocultar. Esta versión es del año 2013, el juez ya no le dio credibilidad ninguna y ahora ordena que se investigue si hay algo para estar más seguro, pero nada más. No le dan credibilidad porque esta historia no es más que una fábula", ha dicho en la primera parte de la entrevista.

"Siempre he dicho que no maté a Marta"

Después, ha respondido a la pregunta clave: ¿mató él a Marta del Castillo?: "No, para nada. Siempre he dicho que no la maté y lo diré dentro de 10 y 20 años y lo que haga falta. No sé dónde está el cuerpo ni lo he sabido nunca. Sé que los padres de Marta tienen una fijación hacia mí, peor no pueden estar más alejados de la realidad".

"Mi hermano quiere que sufra lo que ha sufrido él"