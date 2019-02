Irene Montero: “Cogerse una baja maternal no significa que te trague la tierra”

La diputada de Podemos ha sido la primera mujer (además de Sonsoles Ónega) que se ha subido al ascensor de ‘Ya es mediodía’. En dos minutos, ha dado estos importantes titulares: “Pablo Iglesias no sabía nada sobre las elecciones del 14 de abril”; “Pablo Iglesias interrumpió su baja paternal igual que lo hice yo” y el que más nos ha gustado, por lo mal que lo tuvieron que pasar: “Mis hijos están bien”.

“No sé si Errejón se ha dado de baja”

Irene Montero se ha sometido a nuestra entrevista exprés y ha explicado cómo se siente con respecto a la fuga del partido de Íñigo Errejón: “No es que nos hayan engañado, es que Carmena e Íñigo han tomado otra vía y han creado su propio proyecto político y esa ha sido su decisión. No sé si ya se ha dado de baja del partido administrativamente hablando pero, políticamente, sí”.

“Yo también interrumpí mi baja”

Irene también ha hablado sobre la polémica que salpicó a su pareja, Pablo Iglesias, cuando interrumpió su baja paternal a raíz del ‘Caso Errejón’: “Estar de baja por maternidad o paternidad no significa que te trague la tierra. Yo también estuve activa en Twitter y cosas así y de mí no se dijo nada luego, no entiendo que se dijera de él”.