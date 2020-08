Jerónimo Tristante, profesor de Secundaria: “La vuelta al cole no es segura, con ratios de 30 alumnos es un suicidio”

Jerónimo Tristante es profesor de Secundaria en Murcia y el pasado jueves hizo una instancia para solicitar a su comunidad autónoma que la vuelta al cole fuera de forma telemática debido a los datos de coronavirus que hay en la región. Afirma que no se ha negado a ir a trabajar en ningún momento y que lo hará como le digan que debe hacerlo, pero considera que volver a las aulas de forma presencial no es seguro .

En cuanto a la medida que van a tomar algunas regiones de hacer PCR a los profesores antes de que empiecen las clases le parece que no tiene sentido porque se trata de “una foto fija”, que te puede decir que en ese momento no tienes el virus, lo que no quita para que lo cojas al día siguiente. Además, también le choca que esas pruebas se les vayan a hacer a los profesores, pero no a los alumnos. “Cualquier persona que sepa cómo funciona la dinámica de un centro educativo sabe que allí las patologías corren: cuando toca virus de estómago, piojos,…”.