El mensaje de Karina a Miguel Bosé sobre las mascarillas: “Corazón mío, si no te la pones no puedo darte un beso"

Karina se ha convertido en una gran defensora de la mascarilla y de la distancia de seguridad para evitar el avance del coronavirus. Su canción invitando a la gente a que se protejan arrasa en redes sociales… y en el plató de ‘Ya es mediodía’, donde todos los presentes no han podido evitar cantarla y bailarla junto con la artista.

Pero ¿qué opina Karina de la postura de Bosé? ¿Tiene algo que decirle? Durante la conexión en directo, la artista, a pesar de que ha dicho que no quiere entrar en discusión con nadie, le ha mandado un mensaje a su colega de profesión: “A Bosé le admiro, le adoro y le respeto, pero Miguel, corazón mío, si no llevas mascarilla no te puedo dar un beso ni verte cerca, entonces hay que ponerse las mascarillas”.