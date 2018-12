El duro testimonio de la madre de Iván, atropellado en Navidad por un conductor alcoholizado

“Recojo firmas porque a Iván nadie me lo va a devolver pero me aterra que otra madre sufra lo que yo estoy sufriendo. Me cuesta vivir y levantarme sin mi hijo a diario; siento un dolor infrahumano, como si estuviera muerta en vida. El conductor que mató a mi hijo mientras él esperaba el autobús iba a 135 km por hora y había consumido alcohol y otras sustancias por lo que él sabía que podía matar. Reivindico que se le juzgue como a cualquier otro asesino que mata con una pistola. Es un desalmado que no puede seguir viviendo en sociedad”.