Manolo 'el del Bombo' no puede contener las lágrimas: “Igual tengo que vender el bombo para poder comer”

Manolo 'el del Bombo', el seguidor más conocido de la Selección Española , ha contado en ‘Ya es mediodía’ el drama por el que está pasando por culpa de la crisis del coronavirus. Como muchos otros españoles, ha tenido que cerrar su bar , lo que le ha provocado unas pérdidas económicas de más de 20.000 euros. “Estoy desesperado, esto no hay quien lo soporte”, explica.

El proceso de desescalada ya permite a los bares ir abriendo sus puertas, aunque con importantes limitaciones de aforo que no le compensan para volver a la actividad. Hace 31 años que tiene el negocio , donde luce el bombo que ha acompañado a España durante medio siglo, 400 partidos y 10 mundiales, incluido el del gol de Iniesta que hizo campeona a la Selección en Sudáfrica.

Manolo no puede contener las lágrimas cuando cuenta lo que puede verse obligado a hacer para salir de esta: “El bombo me lo han querido comprar muchísimas veces tanto en España como en el extranjero. Decía que no lo vendía por nada del mundo… y ahora igual lo tengo que vender para poder comer”.