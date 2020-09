Cómo usar correctamente las mascarillas de tela homologadas: no necesitan filtro y solo admiten 20 lavados

La mascarilla se ha convertido en un complemento más de nuestro día a día, pero hay algunas que no son todo lo seguras que nos creemos. Por ejemplo, las mascarillas de tela . ¿ Cómo deben ser para que vayamos seguros ? ¿Son todas iguales? Juan Luis Tena lo explica en ‘Ya es mediodía’.

Es importante leer bien la etiqueta de las mascarillas de tela, donde está toda la información necesaria que nos aclarará si son o no son aptas. Es importante que todas las que compremos lleven la referencia UNE 0065:2020. Estas mascarillas están enfocadas a las personas sanas, no contagiadas de coronavirus. Por otra parte, es importante destacar que la mascarilla de tela homologada no necesita filtro porque tiene capacidad suficiente de filtración.