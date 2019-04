Una mujer ha perdido la custodia de sus hijas por trabajar demasiado: "No soy una mala madre"

telecinco.es

'Ya es mediodía' ha dado voz al caso de Elena, una mujer a la que un juzgado le ha quitado a sus hijas por "trabajar demasiado". Según ella misma, la orden se dictó después de escuchar, exclusivamente, la declaración de su exmarido: "A mí no me dejaron hablar y ellos concluyeron que no estaba capacitada para ser madre. ¿Dónde está mi derecho al trabajo? Lucho por un país en el que las mujeres no tengan que perder a sus hijos por amar su trabajo", ha reclamado.

Elena ha contado que un día llegó a sus casa y sus hijas "ya no estaban". En ese momento, toda su vida, tanto personal como profesional, se "destruyó". Ella misma cuenta que , después de mucho esfuerzo, consiguió ser una "profesional reconocida" y que, ahora que ha perdido la custodia de sus niñas, ha tenido que renunciar a su trabajo. Así cuenta cómo fue esta decisión:

"Mi exmarido y mi madre declararon contra mí"

"Una juez me separó de mis hijas sin ninguna prueba, sólo escuchando la declaración de mi exmarido y la de mi madre, que es una mujer tremendamente tradicional que cree que una mujer debe quedarse en su casa cuidando de sus hijos y de su marido. Yo sólo soy una mujer que ha intentado divorciarse, porque todavía no lo he conseguido, y que trabaja, pero he tratado de conciliar y no hay ninguna prueba que demuestre que yo soy una mala madre".

"Para mejorar en el trabajo me levantaba a las 4 de la mañana"

Elena ha explicado que no se lleva mal con su hija mayor y ha detallado las exigencias de su trabajo, para que todo el mundo lo sepa: "Yo tengo una hija preadolescente y la relación con ella es difícil, como le pasará a todos los padres con hijos que vayan a entrar en la adolescencia. Y si tengo un trabajo exigente es porque yo, para estudiar y escribir mis libros, me levantaba a las 4 de la mañana. Eso no significa que sea una mala madre".

