La mujer a la que robaron el coche con sus hijos dentro: “No les vuelvo a dejar ahí”

Ésta ha sido la declaración de Nassera: “Bajé del coche, toqué el timbre y volví y entonces vi que se lo estaban llevando. Le dije “por favor, están mis hijos dentro”; llegué incluso a tocar la puerta y me pasó una rueda por encima del pie. Mi hijo me ha contado que un señor muy enfadado le había bajado del coche y que vio cómo se llevaban a su hermana de 11 años. Es la primera vez que hago una cosa así y no lo voy a volver a hacer. Hay que sacar a los niños siempre y cerrar el coche porque no te puedes fiar de nadie”.