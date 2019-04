El cara a cara entre el padre de Julen y el abogado del dueño de la finca: "Has intentado filtrar hasta vídeos de mi hijo"

En esos correo, parece que Antonio Flores decía: "Necesito publicidad para mi cliente", cosa que el abogado ha desmentido. José hasta ha advertido de que pretendían "publicar vídeos del rescate de Julen" en la televisión y, harto, le ha pedido a Flores que no le nombre más: "No quiero que vuelva a poner palabras en mi boca que yo no he dicho. No digas que nosotros apoyamos el informe que hicistéis porque no es así. No nos utilices más".