Patricia Pardo, enfadada por la incertidumbre en la vuelta al cole: “A día de hoy estamos en bragas”

¿El escenario en el que los niños volverán al cole será presencial o semipresencial? ¿Qué medidas se llevarán a cabo para proteger a alumnos y profesores del coronavirus? Estas y otras preguntas son las que aún no tienen respuesta y por las que Patricia Pardo se ha mostrado tan molesta. “ Pienso que a veces nuestros políticos no se ponen en la piel de los padres que tenemos que ir a trabajar , que tenemos que resolver un montón de cuestiones, que tenemos que tener una previsión: uniformes, día a día, que tienes que ir a trabajar… ¿Va a haber teletrabajo? Es que, a día de hoy, estamos en bragas, es así”, ha dicho.

La presentadora critica también que los padres no puedan ir elaborando un plan para afrontar el mes de septiembre porque “ellos está claro que no tienen un plan”. El próximo martes, la Comunidad de Madrid anunciará una serie de medidas para abordar la vuelta al cole, aunque Pardo opina que puede que no a todo el mundo le guste lo que va a comunicar Isabel Díaz Ayuso. “Si no hay teletrabajo y no tenemos una alternativa los padres, ¿qué hago con los niños, me los traigo a Telecinco?”