El perfil de un asesino: analizamos los rasgos más comunes

En el caso de los celos, son personalidades psicopáticas que no establecen relaciones sanas porque no saben manejar emociones. La mala gestión de las emociones propias genera la inseguridad en uno mismo y la ira por lo que acuden al homicidio para librarse de su propia carga mental. El arrepentimiento no es frecuente ya que durante el proceso de no gestionar las emociones idean sus propios argumentos falsos y se los creen por lo que el asesino está convencido de que no hay culpa.