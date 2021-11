Belén, directora de la guardería de Fuenlabrada demandada: “Negamos todos los hechos, todo tiene su curso”

Su hija, también de trabajadora del centro califica lo sucedido de “salvajada ” y la escuela infantil cuenta con el respaldo de los padres, quiénes no solo confían en ellas sino que las califican como las mejores en su materia. Aunque las autoridades parecen haber corroborado que la voz que se escucha en las grabaciones es la de Belén, la directora , en los alrededores del centro se habla de la posible venganza de una ex trabajadora.

No es la primera vez que la guardería se enfrentaría a una situación similar. En 2019 por el barrio corrió una carta en la que ya se advertía del supuesto trato inapropiado a los menores. Una de las madres del centro ha hablado en directo en ‘Ya es mediodía’ y se ha mostrado 100% segura “En 2019 circuló la carta por el barrio, yo lo sabía y traje a mi hijo aquí porque no se demostró nada. Los bebés no hablan, pero los niños de tres años sí”. Respecto a Belén, asegura “Está hundida, no se lo esperaba, le ha venido grande”.