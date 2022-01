Roi Piñeiro, pediatra, sobre la estrategia del 'me contagio y ya está': “No se lo recomiendo ni a mi peor enemigo”

Además, ha querido dar su opinión sobre el debate que se había planteado entre los colaboradores de ‘Ya es mediodía’ y la situación de hartazgo de la población. Eso sí, ha dejado claro que la actitud del “me contagio y ya está”, no es la adecuada “La estrategia de algunas personas que dicen “me contagio y ya está”, no se lo recomiendo ni a mi peor enemigo. Si puedes evitar el covid, evítalo, si puedes evitar una gripe, evítala… Pero, ¿Hasta qué punto nos podemos esconder del virus? No hay que ponerse en contacto con el virus para pasar la enfermedad, eso no tiene ningún sentido”.