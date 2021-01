Andina nos ha mostrado la situación dramática que comienzan a vivir los hospitales españoles cuando todavía no han hecho más que comenzar a verse las consecuencias del relajamiento en las medidas sanitarias durante la Navidad y nos ha explicado que aunque Filomena ha frenado los contacto s, nos esperan semanas muy duras en las que serán muchos los nuevos fallecimientos.

Hace dos días que David Andina fue vacunado contra la covid19 y nos ha contado que los síntomas que ha tenido tras la administración de la vacuna no han ido más allá de un leve dolor local. Pero nos ha advertido que tras ser vacunados no se pueden reducir las medidas de prevención sanitarias. Se debe seguir usando mascarilla y respetando las medidas de seguridad porque como se ha visto en los contagios de una residencia de ancianos en León, la primera dosis de la vacuna no evita que podamos contagiarnos de coronavirus.