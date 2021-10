Sonsoles Ónega, indignada: “Están haciendo negocio con las cenizas del volcán por internet”

A pocos minutos de comenzar el programa, el equipo de ‘Ya es mediodía’ ha descubierto la venta online, en una conocida página de subastas, de bolsitas de cenizas al módico precio de 20€ . Una realidad que ha querido hacer pública ante la existencia de personas que hacen negocio de una tragedia que asola a miles de familias que lo han perdido todo y no sabemos cuándo terminará.

Israel García-Juez se ha mostrado molesto con la denuncia de Sonsoles Ónega porque no le encontraba nada malo a sacarse un dinero con las cenizas que inundan la Palma y ha dudado de la autenticidad de las cenizas. Sin embargo, le han explicado que quién vende las cenizas muy probablemente no va a emplear el dinero en ayudar a los demás y que no se puede sacar nada de la isla porque es un paraje protegido.