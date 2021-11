Tras escuchar las palabras de la presentadora y ver las diferentes concentraciones en repulsa contra la violencia de género, el colaborador y periodista Carlos Cuesta ha señalado, en su opinión, la desigualdad de que solo se luchara contra un único tipo de violencia como si las demás no lo fueran. Un comentario que ha abierto un gran debate en la mesa de ‘Ya es mediodía’ y ante el que Sonsoles Ónega se ha mostrado contundente “Me parece increíble que no haya una declaración oficial del Congreso ante una realidad inapelable que es que a las mujeres las matan los hombres… No es ideológico, a mí me da igual izquierdas o derechas… Las matan sus parejas, maridos, novios... las matan… No, no me torees, es una realidad aplastante”.