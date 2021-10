Candela, presunta víctima de una paliza de manos de Juan José Cortés: “Yo solo oía “te mato, te mato”’

La víctima la relatado en exclusiva a José Araque lo sucedido y lo hace desde el horror “Me cogió del pelo y al tirarme para abajo sentí que me crujía la espalda, una brutalidad… Yo solo oía “te mato, te mato”… Me dio una patada en la cara, en el pecho… Yo solo decía “para, para”… ”.

Por su parte, Juan José Cortés no se encontraba con fuerzas para entrar en directo en ‘Ya es mediodía’, pero ha expresado en un comunicado que no recuerda nada, que tras la muerte de su hija tiene diagnosticado un trastorno de la personalidad y que a Candela no la conocía de nada “solo sé que hizo unos vídeos burlándose de mi hija”.