El padre y los tíos del joven de 19 años desaparecido en Salamanca tras sufrir un accidente de tráfico: "Nos imaginamos lo peor"

Sus tíos han asegurado que no tienen ningún tipo de noticias, que en el vehículo no se han encontrado restos de sangre y que la policía todavía no ha podido analizar con detalle su teléfono móvil. “No sabemos nada, no se ha podido abrir el móvil… Su padre estuvo con él en ese bar, estuvo hasta las dos de la madrugada y le dijo que no iba a salir y desde ese momento le perdemos la pista. No hay restos de sangre, según la judicial, no hay nada”. Santiago, la persona con la que Iván tenía más confianza nos describe a su sobrino como un chico muy atento “Muy majo, muy valiente, decidido para todo, una persona que estaba pendiente de todo… papeles, facturas, los mandados, de todo… Nos imaginamos lo peor, aunque no hubiera sangre un golpe así tendría dolores… Es una carretera en la que cada diez minutos pasan un coche”.